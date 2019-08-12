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Ситуация на Украине 44 минуты назад
Экономика Украины может рухнуть
Сергей Саливон, директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины, рассказал, что экономика страны может рухнуть, если продолжится массовая миграция украинцев за рубеж и если внешние кредиторы прекратят финансировать Киев.
Граждане Украины активно покидают страну, рассказал Саливон. Пока что они пересылают много денег оставшимся родственникам, и это помогает держать платежный баланс. Но когда мигранты перевезут за рубеж свои семьи и перестанут посылать деньги на Украину, то станет сложно поддерживать инфраструктуру в стране, рассчитанной на проживание почти пятидесяти миллионов человек, подчеркнул Саливон.
Второй фактор — внешнее финансирование, передает РИА Новости. Саливон назвал это состояние "на игле". Он отметил, что пока Киеву реструктуризируют долги, продержаться еще можно. Но если Зеленский и его команда продолжат разрушать промышленность, это приблизит конец, так как рабочие места будут сокращаться с еще большей скоростью.
С 2014 года Украина переживает экономический упадок. Кредиты, взятые у МВФ, сказываются на простых гражданах. При низких зарплатах и соцвыплатах постоянно растут тарифы ЖКХ.
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