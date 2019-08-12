Военные завершили дезинфекцию пострадавших от паводка домов в Приамурье

Сводные отряды по ликвидации последствий ЧС по Восточному военному округу завершили дезинфекцию домов и придомовых территорий, пострадавших от паводка в Амурской области. За несколько дней группа провела восстановительные работы по более чем семистам адресам, сообщает ГТРК "Амур".

Сначала армейцы помогали возводить дамбы в ряде населённых пунктов. А после смещения гребня паводка занимались дезинфекцией в Мазановском и Селемджинском районах. Для обеззараживания помещений применяли специальные рецептуры порошка "Сульфохлорантин". Этим же средством же подразделения войск РХБ защиты Российской Федерации обработали десятки километров дорог.

"В настоящий момент обработали уже более 5 сел или более семисот жилых домов. Ежедневно наши специалисты обрабатывают более шестидесяти адресов, в качестве примера - село Угловое. По просьбе хозяев проводили дезинфекцию всех помещений, где была вода, - и кухонь, и сараев, и подполья", - рассказал старший команды специальной обработки Восточного военного округа Владимир Галаченко.