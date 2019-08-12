Канатоходец из Германии установил мировой рекорд в Перми

В Перми канатоходец установил мировой рекорд. Событие состоялось на международном фестивале уличных театров Perm Street Fest 2019. В минувшие выходные канатоходец из Германии Фриди Кюне на высоте 10-этажного дома преодолел путь длиною почти в километр.

Как передает ГТРК "Пермь", зрелище смогли наблюдать сотни жителей. Канат длиной в 955 метров протянули на высоте сорока метров от Театра-Театра до здания Законодательного собрания. Стоит отметить, что ранее в городских условиях такое расстояние не преодолевал никто в мире.

Напомним, фестиваль Perm Street Fest 2019 проводится в городе в рамках большого регионального проекта "Пермский период. Новое время". В него включены более 150 различных мероприятий от спортивных до музыкальных и театральных.