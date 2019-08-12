В Москве начинаются экскурсии по площадкам фестиваля "Цветочный джем"
Увидеть "Гравитацию", почувствовать аромат "Звуков города" и попасть в Средиземноморье: на фестивале "Цветочный джем" запускают бесплатные экскурсии. Для гостей приготовили шесть живописных маршрутов по зеленым зонам, которые создали финалисты конкурса ландшафтного дизайна.
Возле садов "Цветочного джема" каждый замедляет шаг. Ароматы луговых трав заманивают внутрь — прогуляться по тропинкам, присесть в тени зарослей шалфея и тимьяна.
- Мне все нравится, но я не скажу, как называется хотя бы один цветочек. Кустик, пушистый цветочек, высокий цветочек — то есть, если кто-то будет рассказывать, то я прямо с удовольствием послушаю!
И так у многих — благо, теперь по городским оазисам фестиваля можно блуждать в сопровождении профессионалов. Авторы и кураторы проектов всем желающим объясняют язык ландшафтного дизайна.
- Шалфей дубравный — два сорта, лиатрис колосковый, малиния тростниковая, астра кустарниковая.
"Цветочный джем" — показ мод в мире садового искусства. Экскурсоводы рассказывают и о проектах, и о всемирных трендах.
"Я буду рассказывать о структуре сада, о его идее, о том, как этот сад создавался, строился, как на этом пустом пространстве вдруг возник такой городской оазис", — говорит куратор фестиваля Наталья Земская.
Первая остановка — Парк Горького и сад "Звуки города". Аллеи — столичные проспекты, липы с квадратными кронами — каменные высотки.
"Отсыл, конечно, идет к нашей любимой Москве, к ее разной архитектуре, разной динамике. Нет ничего нарочитого, чтобы человек, посещая этот сквер, чувствовал себя более гармонично и максимально наедине с природой", — говорит автор проекта "Звуки города", ландшафтный дизайнер Елена Горская.
Через дорогу, уже в "Музеоне" — следующая площадка.
Дизайнеры не знали, в какой точке фестиваля будет их сад. И у организаторов не было задачи привязать их к какой-то местности, но в некоторых случаях композиции как нельзя лучше вяжутся с местом. Вот на фоне Третьяковской галереи — сад с авангардными скульптурами.
Работа финского дизайнера — ландшафт в миниатюре. Игра воображения: присматриваешься и понимаешь — перед тобой холмы, горы и озера. Наблюдать за этим автор предлагает, уютно устроившись в зарослях туи.
"Эти туевые изгороди дают ощущения комнат, стен, мы можем оказаться в таком закрытом пространстве, сесть и почувствовать себя уютно и защищенно", — говорит Наталья Земская.
Маршрут на Средиземноморье — оно уместилось в небольшой беседке. Вместо крыши — паруса, среди привычных нашему взгляду растений — кустарники розмарина. Настоящее ароматическое и цветовое приключение.
- Крайне необычно подобраны растения, то есть, это выглядит в стиле полевых цветов и очень нежная композиция в моих любимых цветах.
Экскурсии по площадкам "Цветочного джема" стартуют сегодня. Программа и маршруты — на официальных страницах в соцсетях. Записываться не нужно, садовая прогулка — бесплатная.
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