Массовая гибель деревьев в Филевском парке: кто намеренно отравил растения?

Массовая гибель деревьев в Филевском парке: всего за три месяца целый участок лесного массива, где растут полувековые липы, превратился в сухостой. И, как оказалось, это вовсе не природное явление и не болезнь — растения фактически отравили. Кому и зачем это понадобилось?

- Деревья так зверски убили, дав им помучиться три месяца!

Этот участок в парке Фили теперь выглядит жутко: 50 деревьев — липы, березы, клены — одновременно погибли. Еще в апреле местные жители обратили внимание на опилки. Затем в стволах обнаружили ровные одинаковые отверстия.

- Все было замаскировано, все чистое, как будто стволик, все запилено вровень с корой — не заметишь.

Отверстие — как черная метка: каждое из пораненных деревьев погибло. При этом никаких заболеваний или вредителей специалисты на месте не обнаружили. Не похоже это и на дендрологическое исследование. Можно было подумать, что выпиливают ствол для определения возраста, например, но размер отверстий и их количество это опровергают.

"Здесь мы видим отверстие около двух сантиметров, заткнуто пробочкой, мало того — на одном и том же дереве встречается по несколько таких повреждений. Это явно какое-то сознательное вредительство! На мой взгляд, очевидно химическое загрязнение", — говорит дендролог Наталья Яворская.

Диагноз дендролога — отравление зеленых насаждений. Способ известный — в отверстие заливают специальный химикат против сорняков или простую хлорку. Чтобы усилить действие и скрыть следы, все закрыли пробками и замаскировали их под сучки.

Деревьям минимум 60 лет. После того, как они погибли, покинули это место и птицы.

"Это все прошло бы незамеченным — сухостой, да, мы его удаляем — о, свободная площадка, надо что-то построить. Это был такой план", — предполагает местная жительница Яна Девятова.

- Захват территории — таким вот коварным образом.

Под подозрение местных жителей попал бейсбольный клуб — он стоит по соседству с этим участком. Но администрация заведения свою причастность категорически отрицает: расширяться в эту сторону, говорят, не планируют.

"Если территорию чем-то здесь застраивать, что-то строить, это выгодно тому, кто это строит. Понятно, что если она будет пустая, здесь будет куча людей, которые хотят построить кафе, ресторан — все, что угодно", — говорит директор бейсбольного клуба Богдан Стрельченко.

- Но земля принадлежит парку?

- Земля принадлежит парку!

Сам парк комментировать ситуацию не стал. А ответ на вопрос, кто может быть заинтересован в массовой гибели деревьев, теперь будут искать в Департаменте природопользования. А еще местные жители собираются жаловаться в прокуратуру.