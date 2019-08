Хочу стать межгендерным чемпионом. Генри Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко

Американский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что желает провести бой против представительницы Киргизии Валентины Шевченко.

В воскресенье, 11 августа, Шевченко во второй раз в карьере защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе, победив американку Лиз Кармуш.

"Я наслаждался отдыхом в Лас-Вегасе, как вдруг мой телефон начал разрываться – мне все звонят и говорят, что Валентина Шевченко является самый доминирующий чемпион в мире – заявил Сехудо. – Валентина Шевченко, у меня есть сообщение для тебя. Я хочу стать первым межгендерным чемпионом мира и вызываю тебя на бой. Ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом".

The following is a public service announcement for the supposed flyweight queen Valentina Shevchenko. Signed, Triple C and soon to be The IGC. #bendtheknee @BulletValentina pic.twitter.com/kUQbCnmIWd