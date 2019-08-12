Атомщики, погибшие на полигоне под Архангельском, представлены к наградам

К высоким государственным наградам представлены сотрудники Саровского ядерного центра, погибшие на полигоне под Архангельском 8 августа. 11-12 августа в Сарове объявлен общегородской траур.

Гибель специалистов – невосполнимая потеря для родных и близких, для коллектива ядерного центра, для Росатома и всей страны, подчеркнул первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. На прощании с погибшими Кириенко подчеркнул, что погибшие были настоящими профессионалами. Они брали на себя риск, делали все возможное и даже более того. Первый замглавы кремлевской администрации подчеркнул, что в Сарове провожают патриотов и настоящих героев.

"Мы привыкли к тому, что люди, которые носят на своих плечах погоны, по долгу службы принимают на себя риски, обеспечивая обороноспособность своей страны, — подчеркнул Кириенко. — Они принимали на себя двойную ответственность. Помимо разработки уникальных технологий, уникальных изделий они брали на себя еще и физический риск проведения уникальных испытаний".

К сожалению, подчеркнул Сергей Кириенко, сколько ситуации не просчитывай и не готовься к непредвиденным обстоятельствам, исключить риск на все сто процентов никогда невозможно.

Во время плановых тестов на морской испытательной платформе у ракеты с радиоизотопным источником питания произошло возгорание топлива и взрыв. Испытатели взрывом были сброшены в море. На месте погибли Алексей Вьюшин, Евгений Коротаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Еще трое сотрудников получили травмы и ожоги.

Семьи погибших получат помощь от Росатома.