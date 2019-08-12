Во время крупной распродажи билетов "Победа" подверглась DDos-атаке

На сайт авиакомпании "Победа", которая сегодня обещала провести распродажу дешевых билетов, была совершена мощная DDOS-атака.

"После восстановления сайта наши специалисты проведут расследование и выяснят, кто организатор атаки", — сообщил ТАСС представитель лоукостера.

Распродажа должна была начаться в 14 часов по московскому времени. По сообщениям компании, должно было быть продано более 200 тысяч авиабилетов по цене от 500 рублей. Примерно в это же время сайт "Победы" перестал работать.