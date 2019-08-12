Тема:
Российско-грузинские отношения 15 минут назад
За месяц российские туристы "обнесли" Грузию на 60 миллионов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Как передает РИА Новости, по информации главы грузинского правительства за июль местный туристический сектор понес убытки на 60 миллионов долларов.
В связи с этим Бахтадзе призвал оказывать помощь всем коммерсантам, которые заняты в туристическом бизнесе Грузии.
20 июня 2019 года в Тбилиси начались антироссийские и антиправительственные беспорядки, связанные с участием на сессии Межпарламентской ассамблеи православия российской делегации.
После этого президента России Владимир Путин издал распоряжение о запрете с 8 июля российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля, а министерство транспорта РФ запретило полеты грузинских перевозчиков в Россию.
По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Ранее по теме
-
Гварамия обвинен в финансовых махинациях3 суток назад
-
"Альянс патриотов Грузии" устроил пророссийский митинг в центре Батуми14 суток назад
-
Габуния, обматеривший Путина, вернется в эфир23 суток назад
-
Новый владелец "Рустави 2" уволил старого гендиректора24 суток назад
-
Сергей Лавров - об отношениях России и Грузии и о запрете на авиаперелеты26 суток назад
-
Косачев: ситуация с Грузией — навязанный "чужой сценарий"27 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Погибшие атомщики представлены к наградам
- Действия протестантов в Гонконге приравняли к терроризму
- За "грубое" крещение священника лишили рясы и креста
- Порошенко готов к допросу на полиграфе в прямом эфире
- К Земле летит астероид размером с пирамиду Хеопса
Самое читаемое
-
Раскрыта причина внезапной смерти Аллы Вербер
- "Ассоль уже не та", "купается в пальто": фотосессия Савченко стала поводом для шуток
- В "Крестах" обнаружились пыточные "пресхаты": начата проверка
- Луфарь порвал сухожилия купавшейся в море женщине
- Отрезанные головы в ведрах: ФБР вскрыло масштабную торговлю человеческими останками
- Видео страшного крещения: мать истошно кричала, священник не отдавал ребенка
Телеканал "Россия"
-
Русская мафия в Америке: секретные материалы "беременной от Киркорова"
- Шокирующие результаты ДНК для внебрачного сына Успенского
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- Судьба Станислава Садальского. "Я не могу держать язык за зубами"
Вести.Экономика
-
Стоимость золота в национальных валютах 73 стран достигла исторического максимума
- Топ-10 регионов России по численности среднего класса
- Топ-5 главных событий предстоящей недели
- Потребовать у Франции вернуть российское золото, или еще раз о царских долгах
- Прогноз: рубль порадуется признанию Скотленд-Ярда по "делу Скрипаля"
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"
- Что почем? Все китайские кроссоверы, продаваемые в России
- Таких Amarok больше не будет! Обзор и тест-драйв Volkswagen Amarok V6 (видео)
- Bugatti разгонит Chiron до 500 км/ч
- Едет или нет? Экспресс-тест УАЗ "Патриот" с автоматом (+видео и цены)
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Из-за глобального потепления рыба становится все более ядовитой
- 5 причин храпа, о которых вы могли не знать
- Мясо и яйца защитят мужчин от деменции
- Инструкция: как не пропустить рак?
- Ученые заглянули в мозг эрудитов
Вести в 20.00
-
Первый полет "Охотника": мир не ожидал
- Мотоциклист Путин приехал на байк-фестиваль
- Беспокойная неделя в Киргизии: что случилось в доме Атамбаева
- Индия покончила с кашмирским спором
- Эрдоган преподал Зеленскому политический урок
Вести-Москва
-
Массовая гибель деревьев в Филевском парке: кто намеренно отравил растения?
- В Москве начинаются экскурсии по площадкам фестиваля "Цветочный джем"
- Большое кольцо метро, бэби-бум в столице и планы на будущее: интервью Сергея Собянина
- Дом на Ленинском может сложиться из-за незаконной перепланировки подвала
- Смертельная игра в шашечки: с кого спросить, если такси не довезет?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Дворник с долгом в 2 млрд рублей рассказала о ситуации
- До +25 градусов и грозы ждут москвичей
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Названа победительница конкурса "Миссис Россия - 2019"
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео