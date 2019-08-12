За месяц российские туристы "обнесли" Грузию на 60 миллионов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.

Как передает РИА Новости, по информации главы грузинского правительства за июль местный туристический сектор понес убытки на 60 миллионов долларов.

В связи с этим Бахтадзе призвал оказывать помощь всем коммерсантам, которые заняты в туристическом бизнесе Грузии.

20 июня 2019 года в Тбилиси начались антироссийские и антиправительственные беспорядки, связанные с участием на сессии Межпарламентской ассамблеи православия российской делегации.

После этого президента России Владимир Путин издал распоряжение о запрете с 8 июля российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля, а министерство транспорта РФ запретило полеты грузинских перевозчиков в Россию.

По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.