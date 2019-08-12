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12 августа 201917:10

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в игре с "Сочи"

twitter.com/pfc_cska

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов пострадал во время матча пятого тура чемпионата России по футболу против дебютанта РПЛ "Сочи". На 93-й минуте защитник гостей Иван Миладинович отмахнулся от армейского форвард, попав тому локтем в нос.

Как сообщает Чемпионат.com, у Чалова диагностирован перелом носа со смещением. Участие футболиста в игре шестого тура против московского "Спартака", которая состоится 19 августа, остается под вопросом.

Напомним, что ЦСКА и "Сочи" не смогли выявить победителя в очной встрече пятого тура чемпионата России. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

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