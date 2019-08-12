Московский главк проведет проверку информации об избиении оппозиционерки полицейским

Московская полиция проведет служебную проверку после того, как сотрудник правоохранительных органов ударил девушку 10 августа во время несогласованной акции оппозиции.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичного главного управления МВД. Подчеркивается, что по результатам проверки виновные будут привлечены к ответственности.

При этом в пресс-службе отметили, что информация о конкретном сотруднике полиции, якобы ударившего девушку, опубликованная в некоторых средствах массовой информации, не соответствует действительности – он к данному инциденту отношения не имеет.

Адвокат пострадавшей Дарьи Сосновской Татьяна Молоканова сообщила, что женщина обратилась в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств" против неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве, который нанес ей удар кулаком в живот.

В заявлении отмечается, что при задержании полицейские не представились и не предъявили никаких служебных удостоверений. По словам Сосновской, когда ее сажали в автозак, она получила еще один удар – по голове. В итоге, в травмпункте городской поликлиники № 219, куда истец обратилась на следующий день, был поставлен диагноз: "ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа".