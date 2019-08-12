В жилом доме на юге Москвы взорвался газ

В результате взрыва газа в жилом доме на улице Нагорная на юге столицы пострадал как минимум один человек. По предварительным данным, хлопок газо-воздушной смеси произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома.

Пострадали перекрытия и стекла, рассказал осведомленный источник "Интерфаксу". По имеющимся данным, в доме производился капремонт, компания-подрядчик вела работы с внутридомовым оборудованием. Во время пуско-наладочных работ и произошел хлопок.