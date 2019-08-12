Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
12 августа 201918:58

ЧП в Архангельской области: погибшие и пострадавшие ученые награждены орденами Мужества

ЧП в Архангельской области: погибшие и пострадавшие ученые награждены орденами Мужества

Сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) города Сарова Нижегородской области, погибшие и пострадавшие в результате ЧП в Архангельской области, награждены орденами Мужества, пятеро посмертно.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в администрации Сарова. Отмечается, что указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Выступая в эфире телеканала "Россия 24", генеральный директор госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев заверил, что семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь.

8 августа 2019 года на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв. Министерство обороны РФ сообщило о двух погибших во время инцидента с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь.

10 августа "Росатом" проинформировал о том, что пять сотрудников корпорации стали жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе, трое были доставлены в больницу.

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) — крупнейший в стране НИИ, главная задача которого заключается в обеспечении и поддержании надежности и безопасности ядерного оружия РФ. 

Сейчас

18:03

В жилом доме на юге Москвы взорвался газ

17:51

Московский главк проведет проверку информации об избиении оппозиционерки полицейским

16:19

Авиакомпания "Победа" подверглась DDos-атаке

16:06

Гатчинский священник ответил на обвинения

15:26

Пирумова перевели под домашний арест

15:06

Атомщики, погибшие на полигоне под Архангельском, представлены к наградам

14:20

В аэропорту Платов задержали двух авиадебоширов из Москвы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ЧП в Архангельской области: погибшие и пострадавшие ученые награждены орденами Мужества

ЧП в Архангельской области: погибшие и пострадавшие ученые награждены орденами Мужества

7 минут назад
В жилом доме на юге Москвы взорвался газ

В жилом доме на юге Москвы взорвался газ

52 минуты назад
Обвиняемый в "грубости" игумен чаще отпевал, чем крестил

Обвиняемый в "грубости" игумен чаще отпевал, чем крестил

2 часа назад
Московский главк проведет проверку информации об избиении оппозиционерки полицейским

Московский главк проведет проверку информации об избиении оппозиционерки полицейским

18 минут назад
"Если проститутка, молчи и выполняй": кто на самом деле убил блогершу

"Если проститутка, молчи и выполняй": кто на самом деле убил блогершу

1 час назад
На Луне могут быть живые животные

На Луне могут быть живые животные

1 час назад
Во время крупной распродажи билетов "Победа" подверглась DDos-атаке

Во время крупной распродажи билетов "Победа" подверглась DDos-атаке

2 часа назад
Светлану Дружинину перед свадьбой "пробивали" разведчики-нелегалы

Светлану Дружинину перед свадьбой "пробивали" разведчики-нелегалы

3 часа назад
За месяц российские туристы "обнесли" Грузию на 60 миллионов

За месяц российские туристы "обнесли" Грузию на 60 миллионов

2 часа назад
В музее мадам Тюссо "разлучили" Меган и принца Гарри

В музее мадам Тюссо "разлучили" Меган и принца Гарри

2 часа назад
Остроумова рассказала о состоянии Гафта

Остроумова рассказала о состоянии Гафта

5 часов назад
"Купим весь комплект": глава Туркменистана заказал всю линейку автомобилей Aurus

"Купим весь комплект": глава Туркменистана заказал всю линейку автомобилей Aurus

2 часа назад
Меньше пирамиды, дальше Луны: астроном рассказал о приближающемся астероиде

Меньше пирамиды, дальше Луны: астроном рассказал о приближающемся астероиде

8 часов назад
Шюррле, братцы, Шюррле. Назаров спел о победе "Спартака" над "Ахматом"

Шюррле, братцы, Шюррле. Назаров спел о победе "Спартака" над "Ахматом"

7 часов назад
Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

10 часов назад
Огненная авария на МКАДе: компания Tesla начала проверку

Огненная авария на МКАДе: компания Tesla начала проверку

1 час назад
Роскошная яхта "угольного барона" протаранила причал в Австралии

Роскошная яхта "угольного барона" протаранила причал в Австралии

1 час назад
Старт продаж Geely Atlas с "Яндексом" и "Алисой": названы цены

Старт продаж Geely Atlas с "Яндексом" и "Алисой": названы цены

1 час назад
Действия протестантов в Гонконге приравняли к терроризму

Действия протестантов в Гонконге приравняли к терроризму

3 часа назад
Пирумова перевели под домашний арест

Пирумова перевели под домашний арест

3 часа назад
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy

В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy

3 часа назад
Камера сняла последние секунды жизни самарского водителя

Камера сняла последние секунды жизни самарского водителя

3 часа назад
Всего одна добавка к обычной еде повышает либидо и потенцию

Всего одна добавка к обычной еде повышает либидо и потенцию

3 часа назад
Лучше всех на итальянском спели россиянки и украинка

Лучше всех на итальянском спели россиянки и украинка

4 часа назад
В аэропорту Платов задержали двух авиадебоширов из Москвы

В аэропорту Платов задержали двух авиадебоширов из Москвы

4 часа назад
Россияне назвали самые грибные места страны

Россияне назвали самые грибные места страны

4 часа назад
Пятеро погибших: против водителя фуры, протаранившей внедорожник, возбудили дело

Пятеро погибших: против водителя фуры, протаранившей внедорожник, возбудили дело

4 часа назад
Филиппо-Киркорово vs 1533-й километр: в Пермском крае назовут безымянные платформы

Филиппо-Киркорово vs 1533-й километр: в Пермском крае назовут безымянные платформы

4 часа назад
Порошенко готов к допросу на полиграфе в прямом эфире

Порошенко готов к допросу на полиграфе в прямом эфире

4 часа назад
Каменный приют: в Эфиопии найдено древнейшее пристанище людей, поселившихся в горах

Каменный приют: в Эфиопии найдено древнейшее пристанище людей, поселившихся в горах

4 часа назад
МВД отмечает большое число ДТП с участием каршеринговых автомобилей

МВД отмечает большое число ДТП с участием каршеринговых автомобилей

4 часа назад
Хочу стать межгендерным чемпионом. Генри Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко

Хочу стать межгендерным чемпионом. Генри Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко

5 часов назад
Выходные в Москве: опять холод и дожди

Выходные в Москве: опять холод и дожди

5 часов назад
Новый Volkswagen Jetta: известны сроки выхода в России

Новый Volkswagen Jetta: известны сроки выхода в России

5 часов назад
Автору "Игры престолов" фанаты из Якутии отправили "народный Оскар"

Автору "Игры престолов" фанаты из Якутии отправили "народный Оскар"

6 часов назад
Астрофизики из России получили медаль Дирака за исследования новорождённой Вселенной

Астрофизики из России получили медаль Дирака за исследования новорождённой Вселенной

6 часов назад
Дети Порошенко пришли с плакатами, чтобы поддержать его на допросе

Дети Порошенко пришли с плакатами, чтобы поддержать его на допросе

6 часов назад
В связи с Праздником жертвоприношения президент Афганистана помиловал 35 талибов

В связи с Праздником жертвоприношения президент Афганистана помиловал 35 талибов

6 часов назад
В Благовещенске выросли сугробы из мертвых мотыльков

В Благовещенске выросли сугробы из мертвых мотыльков

7 часов назад
Жители Барселоны просят туристов не рассказывать никому о городе

Жители Барселоны просят туристов не рассказывать никому о городе

7 часов назад
В столице Эфиопии появится пятиметровый Пушкин

В столице Эфиопии появится пятиметровый Пушкин

7 часов назад
Принцессам Disney стерли весь макияж

Принцессам Disney стерли весь макияж

7 часов назад
Стало известно, что делает с мозгом хронический стресс

Стало известно, что делает с мозгом хронический стресс

7 часов назад
Украинцы бегут с Украины, предчувствуя экономический крах

Украинцы бегут с Украины, предчувствуя экономический крах

8 часов назад
Сделать ремонт или построить дом: найдено средство борьбы с кризисом среднего возраста

Сделать ремонт или построить дом: найдено средство борьбы с кризисом среднего возраста

8 часов назад
Дорогие квадраты: в каких странах сильнее всего дорожает недвижимость

Дорогие квадраты: в каких странах сильнее всего дорожает недвижимость

9 часов назад
Huawei: наш новый флагманский смартфон выйдет без сервисов Google

Huawei: наш новый флагманский смартфон выйдет без сервисов Google

9 часов назад
КНДР выпустила две ракеты в сторону Японского моря

КНДР выпустила две ракеты в сторону Японского моря

9 часов назад
Специалисты выяснили, сколько чашек кофе в день могут довести до мигрени

Специалисты выяснили, сколько чашек кофе в день могут довести до мигрени

9 часов назад