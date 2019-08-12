ЧП в Архангельской области: погибшие и пострадавшие ученые награждены орденами Мужества

Сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) города Сарова Нижегородской области, погибшие и пострадавшие в результате ЧП в Архангельской области, награждены орденами Мужества, пятеро посмертно.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в администрации Сарова. Отмечается, что указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Выступая в эфире телеканала "Россия 24", генеральный директор госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев заверил, что семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь.

8 августа 2019 года на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв. Министерство обороны РФ сообщило о двух погибших во время инцидента с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь.

10 августа "Росатом" проинформировал о том, что пять сотрудников корпорации стали жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе, трое были доставлены в больницу.

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) — крупнейший в стране НИИ, главная задача которого заключается в обеспечении и поддержании надежности и безопасности ядерного оружия РФ.