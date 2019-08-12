В центре Амьена в земле образовался провал глубиной 5 метров

В центре французского Амьена внезапно образовался провал, глубина которого составляет пять метров, а диаметр — десять метров.

Об этом сообщает издание Courrier picard. Провал произошел недалеко от ратуши, перед верандой ресторана La Bonne Humeur. В настоящее время аварийный участок огорожен периметром безопасности.

Существует риск большего обрушения. Из ближайшего дома эвакуированы трое жильцов, они находятся в здании мэрии.

По предварительной информации, причиной случившегося стала не утечка воды, размывшая грунт под асфальтовым покрытием, а обрушение естественной полости. В настоящее время на месте работают пожарные и различные службы Амьена, включая инженеров. Проводится архитектурная экспертиза.