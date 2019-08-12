12 августа 201921:31
Кудерметова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
В американском Цинциннати продолжается теннисный турнир категории Premier, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов. На старте соревнований российской теннисистке Веронике Кудерметовой противостояла представительница США Бернарда Пера.
Россиянка достаточно легко одолела американку, победив соперницу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. В следующем раунде Кудерметова встретится с победительницей матча Ребекка Петерсон (Швеция) – Йоханна Конта (Великобритания).
Напомним, что российская теннисистка пробилась в основную сетку турнира в Цинциннати через квалификацию.
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