Трамп: инцидент под Архангельском помог Вашингтону многое узнать

Взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к ракете "Буревестник", заявил президент США Дональд Трамп. Он сказал, что Америка располагает более передовыми технологиями.

В минувшую субботу в государственной корпорации "Росатом" заявили, что в результате взрыва на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Взрыв произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В связи с катастрофой в Сарове, городе ядерщиков, объявлен двухдневный траур. Все пятеро погибших специалистов посмертно представлены к государственным наградам.

Алексей Вьюшин (ему было 43 года) разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение, работал в ядерном центре больше 20 лет. Евгений Коратаев — ведущий инженер-электронщик. Вячеславу Липшеву было 40, он отвечал за измерения и готовил технику к испытаниям. Вся карьера инженера Сергея Пичугина была связана с ядерным центром. Самым опытным был Владислав Яновский: его стаж — 47 лет.

Президент США Дональд Трамп в своем Твиттере написал, что Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России.

"У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", — написал Трамп в Твиттере.

Решение о начале разработки межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" было принято в декабре 2001 года. Именно тогда США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин впервые сообщил о появлении такого оружия в послании Федеральному Собранию РФ. Ракета была названа "Буревестником" по результатам открытого голосования, которое проводилось на сайте Министерства обороны России.