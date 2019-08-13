Мальчик, погибший при пожаре в лагере "Холдоми", награжден орденом Мужества

Орденом Мужества посмертно награжден одиннадцатилетний Алексей Мартыненко, пытавшийся спасти детей при пожаре на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае.

Пожар произошел в ночь на 23 июля в палаточном лагере​​​. Всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались.

Среди них был 11-летний Алексей Мартыненко. Он бросился на помощь девочкам из горящей палатки. Мальчик получил тяжелые ожоги и скончался в больнице. Алексей учился в пятом классе лицея №1 в Комсомольске-на-Амуре.

Как выяснилось, противопожарные правила в палаточном лагере были серьезны нарушены. Причем сотрудник МЧС, проводивший проверку, не добился от руководства "Холдоми" их устранения. В настоящее время он арестован. Арестованы также организаторы отдыха (директор и владелец.