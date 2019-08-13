Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати

В американском городе Цинциннати продолжается теннисный турнир категории Premier, в котором принимают участие российские теннисистки. Так, Мария Шарапова смогла преодолеть первый раунд, обыграв на старте американку Элисон Риске.

Шарапова, накануне потерявшая 16 позиций в мировом рейтинге, в двух сетах не оставила шансов 37 ракетке мира. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу россиянки. Для достижения победы Шараповой потребовалось провести на корте 1 час 56 минут.

За путевку в третий круг соревнования Шарапова поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти, которая имеет первый номер посева в Цинциннати. Матч между теннисистками состоится 14 августа.