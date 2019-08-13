Госкомитет нацбезопасности Киргизии: Атамбаев готовил переворот

Экс-президент Алмазбек Атамбаев готовил в Киргизии госпереворот. Об этом заявил глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев. 8 августа при задержании экс-президент, заявил глава киргизской госбезопасности, для защиты Атамбаев использовал женщин и детей.

По мнению Опумбаева, информация о гибели и ранениях мирных граждан должна была способствовать свержению действующей в стране власти.

При этом сам Алмазбек Атамбаев лично стрелял в бойцов спецназа. Он был застрелен из оружия Атамбаева. При этом все выстрелы были на поражение, подчеркнул Орозбек Опумбаев.

"Это было цинично, это было просто убийство! Я уверен, следствие разберется в этом", — заявил руководитель киргизской спецслужбы на пресс-конференции в Бишкеке.

Операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецслужбы Киргизии начали 7 августа. Но сторонники Атамбаева встали на его защиту. Две попытки штурма резиденции провалились. Один спецназовец погиб. Шестеро попали в заложники. В столкновениях пострадали 136 человек.

Атамбаев отпустил заложников и после переговоров и третьего штурма сдался властям.

Глава крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году, который победил на президентских выборах. АВ конце июля парламент лишил Атамбаева статуса экс-президента и лишил его неприкосновенности по подозрению в коррупции. Сам Атамбаев обвинения отрицает. Он считает, что все обвинения в его адрес и в адрес его сторонников носят политический характер. Суд наложил арест на принадлежащий Атамбаеву телеканал "Апрель".