В Ивановской области впервые состоится международный фестиваль "Островский-FEST"

Ивановская область впервые примет международный театральный фестиваль "Островский-FEST". Старт мероприятию будет дан 14 августа в 19 часов на сцене Кинешемского драматического театра им. А.Н. Островского, сообщает ГТРК "Ивтелерадио". Премьерным станет спектакль по пьесе Патрика Зюскинда "Контрабас". Постановку представит Азербайджанский государственный театр юного зрителя.

Кроме того, на фестивале соберутся артисты из Норвегии, Швеции, Израиля, Москвы, Израиля, Украины, ЛНР и Молдовы. Собственные спектакли сыграют и актеры Кинешемского драматического театра имени А.Н.Островского. А закроет мероприятие моноспектакль российского народного артиста Евгения Князева "Пиковая дама".

Помимо основной фестивальной программы организаторы запланировали ряд культурных мероприятий. В день открытия на малой сцене театра пройдет презентация под названием "Корейский театр" с участием почетного гостя фестиваля Донг Хи Чана (Южная Корея). За время проведения фестиваля, в период с 14 по 18 августа, на площади у театра также выступят музыкальные коллективы из Иванова и Кинешмы, и состоится персональная выставка художника Евгения Трофимова.

Напомним, инициатива проведения "Островский-FEST" принадлежит коллективу Кинешемского драмтеатра. Ее озвучили в рамках встречи с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. На организацию фестиваля из областного бюджета направили 1,8 миллиона рублей.