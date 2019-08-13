Анастасия Заворотнюк останется на Родине

Судебные приставы просят ограничить выезд за границу актрисе Анастасии Заворотнюк из-за задолженности в 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора. Об этом сообщили агентству РИА Новости в Никулинском суде столицы.

Некоторое время назад Анастасия Заворотнюк оказалась в шаге от банкротства из-за невыплаченного кредита — она задолжала Русскому ипотечному банку более полумиллиона долларов. Кредит она брала на строительство особняка в Подмосковье, а вернуть долг вовремя не смогла.

Директор Заворотнюк Марина Потапова комментировать нынешний возможный запрет выезда актрисы за границу отказалась.