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Ситуация на Украине 42 минуты назад
Россияне смогут стать гражданами Украины в упрощенном порядке
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект о предоставлении "отдельным категориям" россиян украинского гражданства в упрощенном порядке.
В указе, опубликованном на сайте главы украинского государства, идет речь о лицах, которые подверглись "преследованиям по политическим убеждениям".
Кроме того, как говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины, упрощенный порядок предоставления гражданства также будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, которые участвовали "обеспечении национальной безопасности и обороны Украины".
В апреле вступил в силу указ президента России, который дает право получать гражданство РФ в упрощенном порядке жителям ДНР и ЛНР, и первые центры выдачи паспортов открылись уже через несколько дней.
Украина, в свою очередь, заявила, что введет в ответ на это национальные санкции, российские власти отметили, что этот вопрос носит исключительно гуманитарный характер.
Вскоре право на получение российского гражданства в упрощенном режиме получили все жители Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных украинским властям территорий.
При этом источник в структурах Евросоюза сообщил, что службы ЕС разрабатывают для своих консульств инструкции по выявлению российских паспортов, выданных жителям Донбасса, и по работе с заявлениями на визы, которые они подают.
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