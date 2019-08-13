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13 августа 201914:34

Девочка пыталась сделать селфи на вагоне поезда: ее ударило током

В Ростове-на Дону проводится доследственная проверка по факту травмирования электрическим током девочки-подростка. Инцидент произошел на станции "Зимовники" Северо-Кавказской железной дороги.

13 августа 2019 года 14-летняя девочка в черте поселка Зимовники в 3:40 залезла на вагон поезда, чтобы сделать селфи. В результате подросток получила удар током и потеряла сознание — в таком состоянии ее и обнаружили прохожие. Несовершеннолетняя была доставлена в больницу с ожогами 4 степени.

По словам мамы пострадавшей, в тот день ее дочь отпросилась с подругами посмотреть фильм и вышла из дома около 22 часов.

Следственными органами уже проведен осмотр места происшествия, также опрошены очевидцы и родственники пострадавшей. В настоящее время осуществляются мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

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