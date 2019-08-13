Гонки на машине каршеринга в Балашихе: подростки воспользовались аккаунтом знакомого

В подмосковной Балашихе двое подростков устроили опасные гонки на автомобиле каршеринга. Кадры сняли очевидцы: водитель на опасной скорости несется по улицам и входит в управляемый занос.

Один из таких маневров закончился аварией — автомобиль ударился о бордюр и вылетел на обочину. Виновник ДТП и пассажир скрылись.

В сервисе каршеринга выяснили, что участникам происшествия меньше 19 лет. По правилам компании, у них не было доступа к услугам проката. Свой аккаунт им предоставил знакомый.

Теперь ему придется возместить ущерб от аварии и заплатить 100 тысяч рублей штрафа, а действия подростков будут расцениваться уже как угон. Уже несколько человек в России были осуждены за использование чужих аккаунтов при аренде транспорта.