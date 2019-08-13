Александр Егоров: президент "Ахмата" не воздействовал на арбитра

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал ситуацию вокруг матча 5 тура между "Ахматом" и "Спартаком". Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1.

Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение. Кроме того, на стадионе прозвучало оскорбление арбитра, удалившего нападающего гостей Аблая Мбенга.

Александр Егоров уверен, что ни угроз, ни воздействия на арбитра Сухого со стороны Магомеда Даудова не было. " Я сам разговаривал с Даудовым, и мне он гарантировал сам, что никаких эксцессов не было, что никакого воздействия не было. Даудов после матча просто подошел к арбитру, чтобы обезопасить его, чтобы не кинули ничего в арбитра. Своим нахождением рядом сделал так, чтобы не произошло никаких действий в адрес судьи", — приводит слова Егорова РИА Новости.

При этом Егоров отметил, что Даудов не имел права находиться рядом с технической зоной. Этот эпизод будет рассмотрен КДК. Руководитель департамента судейства и инспектирования считает, что арбитр Сухой ошибся, засчитав гол в ворота "Спартака". Судья не заметил игры рукой со стороны игрока "Ахмата". Александр Егоров сказал, что судья правильно показал две желтых карточки Аблаю Мбенгу.