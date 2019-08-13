Самооборона или ее превышение: как защитить себя и не попасть в тюрьму
Семь лет тюрьмы грозит жителю Подмосковья, атаману Ивану Мамонову за то, что он, защищая свою семью, ударил пьяного соседа, который ворвался ночью в дом. Непрошеному гостю Мамонов проломил череп. Обвинения предъявлены по статье — нанесение тяжких телесных повреждений. Этот случай стал новым поводом для дискуссии о самообороне и о ее допустимых пределах.
Это была глухая ночь, о которой семья Мамоновых вспоминает с содроганием. Все спали, когда в квартиру начал ломиться пьяный сосед — требовал поговорить о политике. Дверь ходила ходуном, а затем и вылетела, после чего мужчина ворвался внутрь.
"Человек был неадекватным, в агрессивном состоянии, способный на все", — рассказывает супруга Мамонова.
"Он закричал что-то матерное, двинулся на меня. Я в этот момент от испуга ударил его", — рассказал глава семьи.
Иван Мамонов — атаман казачьего хутора в подмосковном Оболенске. Дома он хранит пистолет — разрешение есть. Говорит, использовать оружие никогда не собирался, но в ту ночь действовал инстинктивно.
"Я даже не думал бить его этим пистолетом, он был у меня в правой руке, а я правша. Ударил, а потом осознал, что в этой руке пистолет", — поделился Мамонов.
Попал мужчина в голову. Это привело к черепно-мозговой травме, больнице. Сосед написал заявление в полицию, затем подключился Следственный комитет. Сначала в возбуждении уголовного дела отказали, ведь это была самооборона. Однако затем полицейские решили, что допустимые границы атаман Мамонов все же перешел.
"У нас в стране очень тонкая грань между необходимой обороной и превышением ее пределов. Как я считаю, следствие всегда стремится возбудить уголовное дело и переложить ответственность на суд, а суд уже решает — было превышение или нет", — рассказал юрист Всеволод Мелехин.
В Госдуме уже предлагали отменить уголовную ответственность за самооборону, но пока этот законопроект не рассмотрен. Обвинительные приговоры сейчас не редкость. Только накануне в Челябинске три года условно получила Виктория Школьникова, жертва домашнего насилия, которая решила ответить на очередные побои. Она схватила нож и ударила супруга. Муж-тиран, как только вышел из больницы, написал заявление в полицию.
"Я признала в полном объеме свою вину. Желаю возместить супругу ущерб, который связан с его потерей здоровья", — поделилась Школьникова.
Два года под домашним арестом, потом в СИЗО, а затем и в женской колонии провела Александра Лоткова. В 2012 году на девушку и ее друзей напали в метро, на станции Цветной бульвар. Из травматического пистолета она ранила двоих — это сочли превышением необходимой самообороны. Но есть и другие прецеденты. Несколько лет назад суд в Мурманске оправдал егеря, застрелившего двух пьяных мужчин, которые напали на его ребенка. Судьбу подмосковного казака Ивана Мамонова, защищавшего свою семью, теперь также решит суд. Заседание пройдет в Серпухове уже на этой неделе.
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