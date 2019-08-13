Угрозы и запугивания: методы коллекторских агентств почти не меняются

В Уфе суд рассматривает дело коллекторов, которые терроризировали детский сад. В течение нескольких недель они названивали воспитателям из-за долга их коллеги, которая взяла заем в микро-финансовой организации. Постоянно меняли номера телефонов и сыпали угрозами. Теперь угрозы прекратились. Впрочем, далеко не все подобные истории, даже несмотря на ужесточение законодательства, заканчиваются в пользу должников.

"Я должна до обеда принести пятьдесят две тысячи рублей принести, иначе он не знает, что со мной сделает", — рассказывает Маринея.

Так совпало, что звонки с угрозами от коллекторов начались во время беременности Маринеи. Бесцеремонные сотрудники колл-центра в жесткой форме требовали погасить долг, который девушка никогда не брала. Ее контактные данные указала подруга, когда оформляла кредит.

"Страшные вещи говорили. И про изнасилование, что мужа изобьют и что у должников дома сгорают. Для меня дело принципа, чтобы человек был наказан", — рассказала Маринея Сухотерина.

Угроза выкидыша стала последней каплей. Маринея пожаловалась в службу судебных приставов. И вскоре уже самим коллекторам выставили счет.

"Судом Ивановской области вынесено решение в виде административного штрафа в размере двухсот тысяч рублей", — проинформировал Роман Поспелов, ведущий специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспечения УФССП РФ по Ивановской области.

Сейчас все коллекторские агентства должны работать по правилам, установленным федеральным законом. Он запрещает использовать по отношению к должникам угрозы, обман или психологическое давление. Кроме того, закон устанавливает допустимое количество звонков и письменные требования. Но на деле жить по новым правилам готовы не все.

"Когда 30 ноября был разговор, человек мне предлагал продать почку. Я говорю: извините, мне 47 лет, моя почка уже, я думаю, никому не нужна", — рассказал Роман.

Уже год коллекторы терроризируют его звонками с неизвестных номеров. После очередного напряженного разговора, мужчина попал в больницу с инсультом.

Коллекторский рынок в России появился ровно 15 лет назад. Но методы работы агентств по выбиванию долгов за эти годы кардинально не поменялись — это угрозы и запугивания. Долгие месяцы жильцы этого дома жили в постоянном страхе. И только смерть отца должника остановила вымогателей.

Год назад Фёдор Мамонтов взял заем в микро-кредитной организации. Через месяц потерял работу — начались задержки по выплатам. Долг вырос в десять раз. В дом к родителям стали наведываться крепкие ребята, которые превратили жизнь родственников заемщика в кошмар.

"Приклеили бумагу о том, что я вор и должен вернуть деньги. Залили замок в квартире пеной. И в этот момент, когда они залили, у моего отца случился инсульт. В следствие чего сюда не могли попасть врачи", — рассказал Федор Мамонтов.

Теперь не коллекторы ищут Федора, а Федор ищет коллекторов. Сейчас таких дел все больше. Решить проблемы до суда помогает национальная организация коллекторских агентств — своего рода посреднический орган между взыскателями и должниками.

"Любой человек может пожаловаться. Дальше мы анализируем жалобу. Если жалоб приходит слишком много, то мы как саморегулируемая организация, можем провести внеплановую проверку", — говорит Эльман Мехтиев, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Только за прошлый год на коллекторов, которые перешли грань допустимого, поступило больше 29 тысяч жалоб. Десятки организаций были лишены лицензии. Выписано штрафов на сумму свыше шестидесяти миллионов рублей.

Впрочем, по сравнению с общим долгами, которые сейчас пытаются взыскать — это мелочи. В работе коллекторских агентств находится более триллиона банковских задолженностей. Это примерно десять миллионов должников по всей стране.

"В 2017 году было привлечено к административной ответственности порядка 900 организаций. В 2018 году это уже было 1880. Это свидетельствует о том, что механизм контроля за этими организациями постоянно совершенствуется", — пояснил Игорь Савенко, заместитель директора Федеральной службы судебных приставов, заместитель главного судебного пристава РФ.

Но корень проблемы все же остается в юридической грамотности людей, которые подписывают по сути кабальные договоры. И в деятельности компаний, которые зачастую вводят клиентов в заблуждение и навязывают услуги под сумасшедшие проценты. И здесь даже самый совершенный закон о коллекторах бессилен.