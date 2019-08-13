Новый способ воровства с банковских карт: что придумали "продвинутые" мошенники
Телефонные мошенники освоили новую технологию. Для того, чтобы снять деньги с чужой банковской карты, им больше не нужны ни ее номер, ни персональные данные владельца. Теперь преступники убеждают жертв установить на смартфон специальное приложение — оно все сделает само. Жертв подобной махинации уже сотни. Как не войти в их число?
На кадрах, которые снял посетитель одного из банков, видно, как пенсионер Прокуратов переводит на счет мошенников один миллион и двести тысяч рублей. Мужчина попался на удочку мошенников, когда ему позвонили и сообщили, что с его карты якобы снимают деньги. Затем пострадавшему сказали, что переключат его на службу безопасности банка. Тогда буквально сразу подключился Дмитрий. Он был вежлив и предложил пенсионеру закрыть счета, не спрашивал никаких личных данных. СМС с кодом пришли именно от тех банков, где у Прокуратова были вклады.
Пенсионер сказал, что может потерять проценты, на что "сотрудники" банка ответили, что восстановят ему их. Под руководством мошенника Алексей Геннадьевич сделал четыре перевода по триста тысяч. Последнюю транзакцию остановил бдительный автор видеоролика.
Способы обмана становятся все более современными — преступники шагают в ногу с технологиями. Им больше не нужны ваши личные данные. Кроме того, теперь им даже не требуются данные банковской карты. Все, что им необходимо сегодня — доступ к вашему мобильному телефону. Теперь под видом защиты ваших вкладов они просят установить на смартфон некое приложение, с помощью которого все сделают сами.
Новая схема обмана в Интернете: пользователь по просьбе лже-сотрудника банка устанавливает приложение на смартфон и с его помощью соединяет свое устройство с гаджетом мошенника. Тот получает доступ ко всем данным своей жертвы — от записной книжки до банковских счетов.
"Этот вид мошенничества — эволюционировавший и старый. Он, в первую очередь, строится на доверчивости граждан", — прокомментировал ситуацию руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.
До недавнего времени мошенники не могли получить удаленный доступ к мобильному телефону жертвы. Теперь пострадавших тысячи. Своим печальным опытом они делятся в соцсетях:
"Мне ужасно стыдно, но сегодня я попалась на этих мошенников и зашла так далеко".
"Звонил такой сердобольный — о безопасности моего счета беспокоился. Это-то и зародило подозрение".
Банки же, в свою очередь, не устают повторять — их сотрудники никогда не звонят клиентам с сообщениями о подозрительных транзакциях, тем более с посторонних номеров.
"Что такое телефонное мошенничество? Это та же самая гадалка с вокзала или тот же самый наперсточник, только вместо карт и наперстка используется телефонная трубка", — поделился первый заместитель начальника Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
Самый простой способ сберечь свои деньги от мошенников — просто положить трубку и самому позвонить в банк.
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