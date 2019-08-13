В НАТО заявляют, что не знали, к чьему самолету приближались

В НАТО не располагают информацией о том, кто находился на борту самолета, к которому приблизился истребитель F-18.

Чиновник аппарата альянса заявил "Интерфаксу", что реактивные самолеты поднялись в воздух, чтобы идентифицировать летевший самолет. После идентификации истребители НАТО вернулись на базу. "У НАТО нет информации о том, кто был на борту", — заявили в штаб-квартире альянса.

Также там напомнили, что миссия является "чисто оборонительной". Ее цель — обеспечение безопасности воздушного пространства альянса. Это предполагает постоянное присутствие самолетов, готовых быстро реагировать на нарушения.

Как сообщалось ранее, самолет российского министра обороны Сергея Шойгу летел из Калининграда в Москву. Над Балтикой к нему попытался приблизиться натовский истребитель. Его оттеснили российские Су-27 из состава морской авиации Балтфлота. Позднее Минобороны опубликовало съемку, на которой видно, как Су-27 оттесняет истребитель НАТО.