Видео "блокадницы" Бузовой вызвало возмущение соцсетей

Телеведущая Ольга Бузова вызвала снова возмущение пользователей соцсетей. На своей странице в Instagram она выложила видео, где сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. "Ну если вкусно мне! Я блокадница", — говорит Бузова на камеру.

Это вызвало шквал негативных комментариев, вплоть до угроз расправы. Бузова попыталась оправдаться тем, что она родилась в Ленинграде и просто неудачно пошутила.

В общественных организациях блокадников считают, что всему виной плохое воспитание и незнание истории собственной страны.

"Человек, который считает себя причастным к какой-то культуре, к искусству, прежде чем делать какие-то комментарии по историческому событию, обязан с ним познакомиться. Это было не так давно, остались живые свидетели. Думаю, что ее родители или бабушка с дедушкой просто не донесли до нее ужас тех дней", — сказала "России 24" председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанна Киселева.