"Краснодар" громит "Порту" на поле соперника

"Краснодар" выигрывает с результатом 3:0 в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальским "Порту". На третьей минуте встречи ворота "драконов" поразил голландский легионер краснодарцев Тони Вильена, а на 12 минуте успех развил Магомед-Шапи Сулейманов. Он же забил третий мяч дальним ударом на 34 минуте.

На третьей минуте "Краснодар" получил право на угловой. Игроки "Порту" вынесли мяч из штрафной. Но голландский легионер российского клуба Тони Вильена нанес точный удар из-за пределов штрафной.

А на 12 минуте Магомед-Шапи Сулейманов подобрал мяч у линии штрафной хозяев поля и точно пробил низом – 0:2. А на 34 минуте Шапи ударом с 25 метров застал врасплох вратаря "Порту" Агустина Маркесина..

Таким образом, "Краснодар" в гостях ликвидировал последствия домашнего проигрыша 0:1. Для выхода в следующий раунд "Краснодар" должен удержать победный счет.