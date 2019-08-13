Водоснабжение Новороссийска обещают восстановить к утру

В мэрии Новороссийска сообщили, что нарушенное после аварии на Троицком водоводе водоснабжение города восстановят к утру среды, 14 августа.

Авария на водоводе, по которому вода поступает в Новороссийск, Крымск и Геленджик, произошла в понедельник, 13 августа, вечером. К настоящему времени она ликвидирована, работа группового водовода полностью восстановлена, система прочищена, завершается заполнение резервуаров, передает ТАСС.