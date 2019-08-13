Жертвой перестрелки в Калифорнии стал полицейский

В американском штате Калифорния в результате вспыхнувшей перестрелки погиб полицейский, еще четыре человека, в том числе, два правоохранителя, получили ранения. Открывший огонь злоумышленник ликвидирован.

Инцидент произошел в городе Риверсайд к востоку от Лос-Анджелеса. Сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки, но водитель достал ружье и открыл огонь по полицейскому, нанеся ему многочисленные ранения, от которых тот скончался, передает РИА Новости. На место происшествия прибыли на подмогу трое правоохранителей, двое из них были ранены. В итоге нападавший был ликвидирован прибывшими крупными силами полиции. В ходе противостояния легкие ранения получили также двое гражданских.