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13 августа 201923:45

Жертвой перестрелки в Калифорнии стал полицейский

EPA

В американском штате Калифорния в результате вспыхнувшей перестрелки погиб полицейский, еще четыре человека, в том числе, два правоохранителя, получили ранения. Открывший огонь злоумышленник ликвидирован.

Инцидент произошел в городе Риверсайд к востоку от Лос-Анджелеса. Сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки, но водитель достал ружье и открыл огонь по полицейскому, нанеся ему многочисленные ранения, от которых тот скончался, передает РИА Новости. На место происшествия прибыли на подмогу трое правоохранителей, двое из них были ранены. В итоге нападавший был ликвидирован прибывшими крупными силами полиции. В ходе противостояния легкие ранения получили также двое гражданских.

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