Детский лагерь "Орленок" принял смену будущих бизнесменов и управленцев

Во Всероссийском детском центре "Орлёнок" стартовала смена, посвященная бизнесу и самоуправлению. В ней поучаствуют 800 детей из более, чем 60 российских регионов.

Во время смены школьники совместно с экспертами будут разрабатывать проекты, посвященные науке, волонтерству, здоровому образу жизни и другим темам. Участников слета поприветствовал космонавт, герой России Сергей Рязанский, сообщает телеканал "Россия 24".