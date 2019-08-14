Выходные в Москве: летняя погода, кратковременные дожди

В ближайшие дни в столице ожидается комфортная теплая погода с небольшими кратковременными дождями.

Температура воздуха в городе сегодня составит 22-24 градуса, 15 августа она чуть повысится до 23-25 градусов, а во все остальные дни до конца недели столбики термометров покажут 21-23 градуса.

По прогнозам синоптиков, дожди на этой неделе будут идти практически каждый день, однако они будут слабыми и кратковременными. Ни гроз, ни сильного ветра не ожидается.

"Больше дождя мы ждем в пятницу, когда может выпасть максимум 5-7 миллиметров осадков, в субботу уже они примут небольшую стадию", — сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.