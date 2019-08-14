Пенсионер перерезал канаты промышленным альпинистам, из-за чего те едва не погибли

В Перми задержали 70-летнего пенсионера, который перерезал спасательные канаты промышленных альпинистов. Действия злоумышленника едва ли не стали причиной гибели двух мужчин.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Пермскому краю. По данным следствия, инцидент произошел 13 августа 2019 года. 28-летний и 30-летний рабочие осуществляли работы на фасаде девятого этажа многоквартирного жилого дома в Перми. 70-летний пенсионер, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, выразил недовольство и попросил прекратить работы. Промышленные альпинисты отказали мужчине в просьбе.

После полученного отрицательного ответа пенсионер поднялся на крышу дома, где перерезал спасательные канаты альпинистов. Это привело к тому, что один из работников сорвался, пролетел несколько этажей, после чего повис на страховочном тросе. Второй альпинист, который быстро поднялся на крышу, попытался предотвратить действия нетрезвого пенсионера. Злоумышленник, перерезавший канаты, ушел с крыши. Альпинист помог поднять своего коллегу, в результате чего спас ему жизнь.

В настоящее время пенсионер задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело — покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.

Похожий инцидент произошел в Подмосковье в январе 2019 года. 49-летняя женщина, которая проживала на восьмом этаже, в ходе ссоры перерезала страховочный трос промышленному альпинисту. Суд вынес приговор злоумышленнице — три с половиной года лишения свободы.