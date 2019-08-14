Градусники вместо грибов: в Ленобласти обнаружили опасную свалку. Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", об экологическом ЧП рассказали жители Ломоносовского района. Недалеко от собственных домов садоводы наткнулись на битые лампочки, в том числе ртутные, а также ртутные градусники.

Гора опасных для окружающей среды отходов занимает площадь около 15 кубометров. Естественно, свалка несанкционированная. Уже началась проверка, организованная Госэконадзором облправительства. Пока удалось выяснить только, что лампы привезли на грузовиках. Кто и откуда — пока не известно. Как рассказал председатель садоводства, местные жители никого не видели.

Теперь поисками перевозчика и заказчика займется полиция. Также в лесу побывали экологи, представители экономической полиции и прокуратуры. Территория принадлежит Ломоносовскому участковому лесничеству, так что решение создавшейся экологической проблемы ляжет на его плечи.