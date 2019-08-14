Рада опять спорит о русском: Рабинович попросил переводчика

Новоизбранные депутаты Верховной рады прервали сегодня выступление сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича, обратившегося к парламенту на русском языке.

"Языком работы Верховной рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык", — заявил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, пригрозив в дальнейшем за нарушение регламента отключать микрофон. Аналогичную позицию высказала и представительница партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, сообщившая, что выступление на русском языке нарушает законы Украины.

В ответ Рабинович заявил, что не нарушает законов, однако попросил предоставить ему переводчика, передает РИА Новости.

Ранее на Украине вступил в силу так называемый закон о языке, подписанный в мае Петром Порошенко, который на тот момент еще был президентом страны. Документ предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни, а русский позволяет использовать только "на кухнях". Причем для английского и других языков Евросоюза предусматриваются исключения.