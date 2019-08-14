Андрей Лунин сменил "Реал" на "Вальядолид"
Руководство мадридского "Реала" приняло решение отправить украинского голкипера Андрея Лунина в аренду. 20-летний страж ворот продолжит карьеру в испанском "Вальядолиде", где он будет выступать на протяжении одного сезона. Об этом сообщает официальный Twitter "бело-фиолетовых".
⚽️💜 Primera sesión de Andriy Lunin con sus nuevos compañeros. A partir de las 11,30 horas puedes seguir su presentación en nuestro perfil oficial en Facebook— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 14, 2019
👉🏻 https://t.co/D6Embt9OwP #pucela #RealValladolid pic.twitter.com/iqRzqcWsR1
В минувшем сезоне Лунин также набирался игровой практики в аренде, когда выступал за "Леганес". Он сыграл семь матчей, в трех из которых он сохранял свои ворота в неприкосновенности. За этот период Лунин также стал чемпионом мира в составе сборной Украины для игроков не старше 20 лет.
Напомним, что Лунин стал игроком "Реала" летом 2018 года, куда он перебрался из луганской "Зари". Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.
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