Химикаты не помогают: московскую многоэтажку атаковали полчища тараканов

На юго-западе Москвы жители целой многоэтажки страдают от глобального нашествия тараканов. Тысячи насекомых заполонили весь дом и избавиться от них не помогают даже химикаты. Гнездом стала одна из квартир, где жил пенсионер с "синдромом Плюшкина". Мужчина умер, а комнаты, набитые мусором, остались нетронутыми. Управа района никаких мер предпринимать не торопится.

Жителей дома на Болотниковской пытаются выселить его новые обитатели — полчища тараканов. Появились они здесь около месяца назад и уже проникли в каждую квартиру. Выгнать их не получается даже с помощью химикатов.

- По балкону забегают — ты спишь, а по тебе это все бежит. Собака у нас есть, она их хватает. Весь общий коридор засыпан тараканами.

Насекомые появились в квартире на пятом этаже. Долгие годы там жил одинокий пенсионер, который в последнее время начал вести себя странно: собирал хлам в мусорных контейнерах и тащил к себе домой. В итоге его однокомнатная квартира превратилась в свалку. Несколько недель назад запах в подъезде стал невыносимым, и жители решили вызвать полицию. Пенсионера нашли в квартире уже мертвым среди гор мусора.

- Дед был такой, что все собирал с помойки и тащил домой. Запах был, после него невозможно было зайти в лифт. Вонь невозможная.

- Он там несколько дней лежал. И побежали тараканы во все стороны.

Тело убрали, а весь мусор остался жителям в наследство. Он так и будет лежать в квартире до тех пор, пока не найдутся родственники собственника.

- Они говорят: мы ничего делать не можем, вынести мы ничего не можем. А мы "караул" кричим, не знаем, что делать — там же эти тараканы!

Щели вокруг входной двери в квартиру заделали монтажной пеной, но это не помогает. Зловоние и тараканы проникают даже через нее. О том, что жители целого подъезда оказались в невыносимых условиях, в управе района узнали почему-то только от нас.

"По закону в течение 6 месяцев мы не имеем права входить в эту квартиру. Тем не менее, мы организуем комиссионное обследование этой квартиры совместно с сотрудниками УВД, общественностью дома. Я думаю, до 23 августа мы вскроем эту квартиру и проведем дезобработку", — сообщил Николай Авдеев, первый заместитель главы управы района Зюзино по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства.

Ну, а пока жильцам дома приходится задыхаться от химикатов и продолжать своими силами бороться с насекомыми.