Суд оставил экс-министра Абызова под арестом

Московский городской суд признал законным продление сроков ареста Михаилу Абызову. Постановление Басманного суда оставлено без изменений. Таким образом, экс-министр останется под арестом до 25 октября.

Следствие считает, что Абызов, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или попытаться скрыться, передает "Интерфакс".



Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов обвиняется в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено в конце марта 2019 года.

По мнению следователей, Абызов вместе с другими соучастниками обманом похитил более 4 миллиардов рублей у акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС"). Эти деньги были выведены за рубеж. Никто из обвиняемых не признает вину.