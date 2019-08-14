Определились имена претендентов на должность худрука Волковского театра

Определен список кандидатов на должность художественного руководителя Волковского театра. Всего на эту должность претендуют девять человек. Перечень не окончательный. В Министерстве культуры подчеркнули, что к защите концепций развития Театра драмы имени Фёдора Волкова могут быть допущены не все. Защита работ кандидатов на должность худрука перед комиссией состоится 16 августа.

Как уточняет ГТРК "Ярославия", среди претендентов номинант на "Золотую маску" и основатель Московского молодежного оперного дома Денис Азаров, директор Ярославского ТЮЗа Игорь Ларин, режиссёр Владимир Гурфинкель. известный российский актёр, зам художественного руководителя МХАТ имени Горького Сергей Пускепалис. А также еще четверо не менее известных — Роман Мархолиа, Владимир Аленников, Алексей Казаков, Михаил Цитриняк.