Пермский ювелир серьгами-оберегами утешил Гагу, атакованную троллями из России

Мастер-ювелир из Перми Александр Дьяков решил продемонстрировать Леди Гаге, что не все в России настроены по отношению к ней негативно – есть и те, кто ее поддерживают.

В качестве доказательства он отправил Гаге сделанные своими руками серьги-обереги из натуральных материалов: редкой древесины пало санто, полудрагоценного минерала и смолы.

Мастер рассказал, что это изделие было отправлено певице не случайно, поскольку оно содержит жадеит — уральский речной камень, который издревле считался защитником от негатива окружающих людей.

По признанию Дькова, он не является ее поклонницей, но фильм, где Гага снималась в паре с Бредли Купером смотрел о оценивает как достойный.

Серьги-оберег он решил отправить певице потому, что считает: "флешмоб "кинь камень за Ирину Шейк" зашел уже далеко и принял какой-то смешанный вид гнева и сарказма".

"Хотелось бы, чтобы Леди Гага не думала, что в России все настроены против нее", — говорит пермский мастер-ювелир.

Дьяков рассказал, что о ситуации он узнал от своих европейских друзей, которые спрашивали, зачем россияне атаковали "Инстаграм" Гаги.

Он также выразил надежду, что серьги не потеряются по пути в Нью-Йорк, и что Леди Гага потом опубликует их фото в соцсетях в знак того, что она не в обиде на русскую аудиторию, передает РИА Новости.

В "Инстаграме" Леди Гаги, однако, до сих пор под публикациями появляется множество русскоязычных комментариев, которые совершенно не относятся к творчеству певицы и носят либо вовсе отвлеченный характер, либо откровенные издевки.

Атаковали ее русскоязычные тролли после того, как появились предположения, что именно из-за нее Бредли Купер расстался с российской моделью Ириной Шейк.