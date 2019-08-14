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14 августа 201918:43

Пакистанские пограничники не приняли праздничные подарки от индийских коллег

Global Look Press

Традиционная церемония обмена сладостями на День Пакистана провалилась. Пакистанские пограничники отказались принять угощение на единственном пешеходном переходе Вага на двусторонней границе в Пенджабе от своих индийских коллег. Ранее индийские пограничники пытались передать пакистанцам угощение на праздник Ид аль-Адха, известный в России как Курбан-байрам. Пакистанские военные отказались принимать подарки.

Традиционно военные Индии и Пакистана дарили друг другу сладости во время религиозных и национальных праздников. Эту традицию прерывали только периоды индо-пакистанских инцидентов, сообщает ТАСС.

При этом церемония обмена сладостями выступает показателем уровня напряжения между Дели и Исламабадом. Отношения двух стран накалились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир. Вместо него были создны две союзные территории. Эти административные единицы имеют меньше прав, чем штат. Для этого парламент Индии отменил 370-ю статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом.

Пакистан резко осудил такое решение парламента соседней державы. Исламабад мобилизовал вооруженные части, находящиеся на границе с Индией. Также пакистанский МИД отозвал своих дипломатов из Индии.

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