Полиция задержала мужчину, ударившего винтовкой сотрудницу тира в Анапе

Задержан 39-летний житель Крымского района Сочи. В Анапе он винтовкой разбил голову сотруднице тира, плевался в женщину и обещал изнасиловать. Пострадавшая вызвала гнев пьяного мужчины потому, что запретила ему стрелять. Причиной отказа стало алкогольное опьянение потенциального стрелка.

Пострадавшая написала заявление в полицию, сообщает РИА Новости. При этом родственники хулигана угрожали работнице тира, требуя от нее забрать заявление из правоохранительных органов.

В отношении пьяного дебошира, напавшего на женщину, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". По статье наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.