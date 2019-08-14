Арбитр матча "Спартак" – "Тун" был заменен из-за травмы

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между московским "Спартаком" и швейцарским "Туном" обслужит не шведская бригада арбитров, а сербская. Замена произошла в связи с травмой главного судьи.

Шведский судья сербского происхождения Боян Панджич получил повреждение и не сможет провести встречу. УЕФА оперативно произвел замену судей. Главным арбитром назначен серб Срджан Йованович, которому будут помогать его соотечественники.

Первый матч прошел в Швейцарии и завершился победой "Спартака" 3:2. В ответной встрече спартаковцев устроит ничья или поражение 0:1 и 1:2.