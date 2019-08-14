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Brexit 51 минута назад
Джонсон решил перед Brexit расширить тюрьмы
Увеличить в Британии число тюрем, чтобы разместить дополнительно 10 тысяч заключенных, расширить полномочия полицейских, которые фактически без каких-либо оснований смогут задерживать и досматривать людей. Все это новые инициативы премьера Бориса Джонсона. Символично, что звучат они в преддверии Brexit.
Готовясь к жесткому Brexit, Борис Джонсон намерен одновременно реформировать тюремную систему ее Величества. Посетив пенитенциарное заведение в городе Лидс, он анонсировал строительство новых тюрем, пообещал ужесточить наказания за сексуальные преступления и выделить 100 миллионов фунтов на техническое оснащение мест заключения.
"Мы защитим охрану наших тюрем и не допустим попадания к заключенным наркотиков или мобильных телефонов", — пообещал Джонсон.
Смотрители угощали Джонсона чаем с печеньем, а он расписывал собравшимся перспективы Brexit.
"Я хочу видеть торговлю с нашими европейскими партнерами и с остальными странами по всему миру. У нас есть великолепная возможность этого добиться", — считает он.
Пока премьер-министр озадачен тюремным бытом, оппоненты пытаются загнать в клетку его самого. Бывший министр финансов Филип Хаммонд заявил, что Brexit без соглашения, на который готов пойти Джонсон, приведет к развалу Соединенного Королевства и потери Шотландии и Северной Ирландии.
"Брексит" без сделки причинит большой вред экономике Великобритании. Люди должны знать об этом", — подчеркнул он.
По словам Хаммонда, в правительстве сейчас заправляют советники Джонсона, которых никто не выбирал. Он имел в виду Доминика Каммингса, политтехнолога, руководившего кампанией за Brexit. Он даже стал прототипом главного героя одноименного фильма. Эту роль сыграл Бенедикт Камбербэтч.
Каммингс отвечает за пиар Джонсона. Благодаря его усилиям, премьер-министр на редкость активен. Сегодня Джонсон стал первым истории главой кабинета, который провел онлайн-трансляцию в Facebook. Он объяснял населению, почему возможен Brexit без сделки.
В начале сентября правительству Джонсона грозит вотум недоверия. В аппарате премьер-министра разрабатывают ответные меры. Витают идеи о приостановке работы и даже роспуске парламента, чтобы он не мешал провести Brexit. Спикер нижней палаты Джон Беркоу уже кипит от возмущения.
Действиями британских политиков недовольна королева. Об этом, ссылаясь на свои источники при дворе, сообщила газета The Sunday Times. Якобы после референдума о "Брексите", Елизавета Вторая, обронила в узком кругу фразу о том, что нынешний политический класс не умеет управлять.
В Букингемском дворце уже не раз давали понять, что не следует даже пытаться втянуть в нынешние политические дрязги королеву. Без формального участия ее величества ни приостановка, ни роспуск британского парламента невозможны в принципе.
На королевскую семью набросился c критикой лидер партии Brexit Найджел Фарадж. Он обвинил наследника престола принца Чарльза в попытках вмешиваться в политику и высмеял его за прогнозы о том, что к 2015 году на Северном полюсе не останется льда.
"Все что я могу сказать о Чарльзе, как о претенденте на престол... Королева-мать была курильщицей и любительницей джина и при этом дожила до 101 года. Нашей королеве сейчас 93 года, она прекрасно выглядит и, я надеюсь, будет еще править очень долго", — сказал Фарадж.
Судя по тому, как развивается история с "Брекситом", прогнозы британских политиков тоже далеки от совершенства.
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