В церемонии открытия школы единоборств в Сочи принял участие министр спорта РФ

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков посетил в Сочи церемонию открытия новой спортивной школы. Об этом сообщают "Вести Сочи". Учреждение начнет принимать всех желающих уже в сентябре. Здесь будут проходить занятия по тайскому боксу, дзюдо, самбо и смешанным единоборствам.

Также в торжественном мероприятии приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, мэр Сочи Анатолий Пахомов, глава Международной федерации самбо Василий Шестаков и ряд других государственных и общественных деятелей.

Как отметил губернатор, в настоящий момент более 350 школ уже включили в свою программу урок по самбо в качестве обязательного. До 2021 года такой предмет будет введен в 1200 школах региона.