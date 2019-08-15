В Филадельфии прогремела стрельба, спецназ пытается обезвредить преступника

В Филадельфии во время операции по задержанию наркоторговцев прогремела стрельба. ЧП произошло на севере города. Были ранены шестеро полицейских, их жизни вне опасности. Один из стрелков был задержан, однако второму удалось скрыться.

Машина с полицейскими, ехавшая к месту стрельбы, попала в аварию. Пострадал один сотрудник полиции.

philadelphia having shoot outs with the law🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ he up to 5stars now pic.twitter.com/MvHNKz2mhV — ash (@ItsToniBraxton) August 14, 2019

Стрелок находится в здании, где проводилась спецоперация, передает РИА Новости. Дом окружен спецназом. Одна группа бойцов зашла в здание, откуда донесся звук выстрела. Вторая группа оцепила дом.