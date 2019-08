Стрелок в Филадельфии не собирается сдаваться

В Филадельфии продолжаются попытки обезвредить преступника, устроившего стрельбу во время спецоперации по поимке наркоторговцев и ранившего 6 полицейских. Он находится в здании, где проводилась операция. Вместе с ним там заблокированы двое полицейских. Покинуть дом они не могут, однако не сообщается, ранены ли они.

Стрелок ведет стрельбу по спецназовцам в течение трех часов, передает ТАСС. Полиция попыталась убедить его сдаться, объяснить ему, что иного пути разрешить ситуацию нет. Стражи порядка много раз звонили стрелку, а также общались с ним с помощью громкоговорителя. Однако преступник не отвечает на звонки и не собирается сдаваться.

Philadelphia police tell WPVI TV that they are trying to negotiate with the person shooting at them from a home in the Nicetown-Tioga neighborhood. That person continues to shoot at them, still an active situation. Six officer have been, have not life-threatening injuries. pic.twitter.com/RdlZTVNcJH